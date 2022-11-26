Агент Божовича: «Миодраг не поехал на ЧМ-2022. Если Сербия выйдет из группы, приедет»

26 ноября, 15:37
Агент Срджан Еремич рассказал, что пока тренер Миодраг Божович отказался от поездки на чемпионат мира в Катар по семейным причинам.
— Миодраг не приехал на чемпионат мира, сейчас он в Черногории, — приводит «РБ Спорт» слова Еремича. — Пока не успел. С чем это связано? У него возникли семейные дела.
— Он окончательно отказался от идеи поехать в Катар?
— Посмотрим. Если Сербия выйдет из группы, может быть, он приедет в Катар. Если нет, скорее всего, он никуда не поедет.
В первом матче на ЧМ-2022 сербы проиграли сборной Бразилии (0:2). Далее Сербию ждут встречи с Камеруном (28 ноября) и Швейцарией (2 декабря).
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Основные источники исследования