Агент Божовича: «Миодраг не поехал на ЧМ-2022. Если Сербия выйдет из группы, приедет»

Агент Срджан Еремич рассказал, что пока тренер Миодраг Божович отказался от поездки на чемпионат мира в Катар по семейным причинам.

— Миодраг не приехал на чемпионат мира, сейчас он в Черногории, — приводит «РБ Спорт» слова Еремича. — Пока не успел. С чем это связано? У него возникли семейные дела.

— Он окончательно отказался от идеи поехать в Катар?

— Посмотрим. Если Сербия выйдет из группы, может быть, он приедет в Катар. Если нет, скорее всего, он никуда не поедет.

В первом матче на ЧМ-2022 сербы проиграли сборной Бразилии (0:2). Далее Сербию ждут встречи с Камеруном (28 ноября) и Швейцарией (2 декабря).