Агент Дюмфриса: «Надеюсь, его стоимость не возрастет — иначе будет сложно куда-то перейти»

Рафаэл Пимент, агент защитника сборной Нидерландов и «Интера» Дензела Дюмфриса, поделился мнением о возможном переходе игрока в АПЛ.

«Надеюсь, его стоимость не возрастет — иначе будет сложно куда-то перейти», — приводит слова Пимента журналист Фабрицио Романо.

На ЧМ-2022 в Катаре 26-летний голландец провел 4 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.