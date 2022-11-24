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24 ноября, 22:19

Агент Еремин считает, что у российских клубов есть шансы подписать участников ЧМ-2022

Мария Гусева
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Футбольный агент защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин не согласился с мнением румынского агента Николая Пырнеу, который заявил, что из-за отстранения от еврокубков «у российских клубов ноль шансов привезти игроков, отличившихся в Катаре».

«Абсолютного нуля нет, безусловно. Шансы не великие, потому что футболисты, играющие в сборных, конечно, будут стремиться играть в континентальных первенствах вроде Кубок Африки, Копа Америка, Евро. Шансы невысокие, но они есть, и я не могу сказать, что они равняются нулю», — цитирует Metaratings Еремина.

На ЧМ-2022 выступают два футболиста из РПЛ — защитник «Зенита» Деян Ловрен (сборная Хорватии) и полузащитник «Динамо» Муми Нгамале (сборная Камеруна).

Турнир проходит в Катаре с 20 ноября. Финал состоится 18 декабря.

Источник: Metaratings.ru
Николя Муми Нгамале
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Деян Ловрен
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