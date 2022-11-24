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24 ноября, 11:44

Агент Жиру объяснил хорошую форму нападающего на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Майкл Мануэло, агент нападающего сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру считает, что переход в чемпионат Италии пошел форварду на пользу.

«Италия дополнила его [навыки], потому что от него требуют большего. В серии А он больше находится в штрафной.

Помимо этого, частенько Оливье был второй опцией в команде. Однако, в «Милане» он является одним из ориентиров команды», — цитирует агента Radio Rossonera.

В матче группового турнира чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) Жиру оформил дубль и сравнялся по забитым голам с Тьерри Анри — 51.

Оливье Жиру
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
ФК Милан
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