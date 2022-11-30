Агент Сафонов рассказал, что звал главного тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе в «Локомотив»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлениями от встречи с главным тренером сборной Сенегала Алиу Сиссе на чемпионате мира в России.

«Он абсолютно адекватный. Грамотные вещи говорил. У него дисциплина, может пошутить, подзатыльника дать может. Познакомил нас с Мане. Садио пробежался по всей команде, взял два мяча, мне и сыну подписал, сверхзвездности там нет. Тренер абсолютно уверен в себе: он не мог подумать, что из-за каких-то карточек Сенегал не выйдет. Дружелюбный.

Я прощупывал почву:

— В «Локомотив» пойдете?

— Пойду, конечно.

— Какие условия?

— Тысяч за 300-400 пойду.

В сборной он получал 240 тысяч. Вообще копейки. В «Локомотиве» смеялись: «Нам такой тренер не нужен». Приехала немецкая компания, которая и развалила клуб. Чему удивляться?", — приводит Eurostavka.ru слова Сафонова.

Сборная Сенегала обыграла Эквадор и Катар в матчах группового этапа чемпионата мира-2022 и вышла в плей-офф мирового первенства. В 1/8 финала команда сыграет со сборной Англии.