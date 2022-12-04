Агент Сафонов заявил, что после ЧМ-2022 уйдет целая эпоха сильных игроком

Известный агент Алексей Сафонов рассказал, что ему запомнилось на проходящем чемпионате мира в Катаре.

«Целая эпоха уходит сильных игроков: Суарес, Роналду, Месси, почти вся команда Германии уйдет, Модрич. Говорят, что футбол, как коньяк с каждым годом все лучше. Запомнились именно командные команды Япония, Сенегал. Нет суперзвезд, но команда поставлена до автоматизма», — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

4 декабря в 1/8 финала сборная Франции сыграет с Польшей. Начало — в 18:00 по мск. А в 22:00 по мск национальная команда Англии встретится с Сенегалом.