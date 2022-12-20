Агент Станиславский заявил, что один из участников ЧМ-2022 в Катаре ведет переговоры с двумя клубами РПЛ

Агент Станислав Станиславский заявил, что футболист из пятерки лучших европейских чемпионатов ведет переговоры с двумя российскими клубами.

«Мне сейчас известно, что один футболист из чемпионата топ-5, который играл на прошедшем чемпионате мира, ведет переговоры с двумя российскими клубами, по поводу своего дальнейшего продолжения карьеры. Неманья Максимович? Нет, речь идет о другом футболисте. Скажу лишь, что один из клубов — из Москвы», — цитирует агента Metaratings.ru.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).