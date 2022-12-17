Агент Влашича назвал бронзу на ЧМ великолепным успехом для сборной Хорватии

Агент полузащитника Николы Влашича Тончи Мартич прокомментировал «СЭ» выступление сборной Хорватии на ЧМ-2022.

В субботу, 17 декабря хорваты обыграли Марокко (2:1) в матче за третье место на турнире.

«Великолепный успех для такой маленькой страны, как Хорватия!» — сказал Мартич «СЭ».

Никола Влашич — бывший полузащитник ЦСКА, он выступал за московскую команду с 2018 по 2021 год. ЧМ-2022 стал для 25-летнего хорвата дебютным, он принял участие в шести матчах своей сборной и не отличился результативными действиями.

Сборная Хорватии вошла в тройку лучших на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 в России хорваты стали серебряными призерами, проиграв в финале Франции (2:4).