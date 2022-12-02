Агент Влашича рассказал о реакции игрока на выход Хорватии в плей-офф ЧМ

Агент хорватского полузащитника Николы Влашича Тончи Мартич в комментарии «СЭ» отреагировал на выход сборной в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы с Влашичем очень рады выходу Хорватии в плей-офф. Это замечательное достижение», — сказал Мартич «СЭ».

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет с Японией.