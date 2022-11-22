Агуэро рассказал, что его не пустили на тренировочную базу сборной Аргентины

22 ноября, 17:28
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро раскритиковал футбольную ассоциацию своей страны (AFA) после того, как ему было отказано во въезде на тренировочную базу команды перед матчем Аргентины с Саудовской Аравией на чемпионате мира в Катаре (1:2).
«Я еще не видел сборную Аргентины. Посмотрим, что произойдет, все немного странно. Предположительно для входа нужно иметь пропуск... Звучит странно, что оформление занимает три-четыре дня. Если они не хотят, чтобы я приходил, ничего страшного, но скажите мне это в лицо. Я никогда никого не обижал, я всегда вел себя хорошо», — приводит слова Агуэро Reuters.
Он также предположил, что внутри есть люди, которым что-то не понравилось из того, что он сказал.
«Я даже не помню. Я спросил, и мне сказали, что решение исходит сверху, но я вижу, что других людей пускают внутрь. Я раньше был в сборной Аргентины, и они быстро оформляют пропуск», — добавил Агуэро.
34-летний аргентинец дебютировал за национальную команду в 2006 году в матче с Бразилией и провел за сборную 101 матч, забил 41 мяч и отдал 19 результативных передач.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).
Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 (мск).
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