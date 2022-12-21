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Сегодня, 15:53

Серхио Агуэро: «Криштиану является очень опытным спортсменом, но Лео явно был и остается лучшим»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси всегда был лучшим футболистом.

«Для меня не было никаких сомнений ни до чемпионата мира, ни тем более сейчас. Криштиану сделал выдающуюся карьеру и является очень опытным спортсменом, но Лео явно был и остается лучшим.

Что сказать о Килиане? Он забил три гола в финале чемпионата мира и реализовал пенальти в решающем матче. И у него тоже выдался отличный чемпионат мира. Мбаппе всего 23 года, а он уже чемпион мира и вице-чемпион. Конечно, он пойдет на большее, потому что он очень талантливый и очень конкурентоспособный игрок", — приводит Goal слова Агуэро.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Также 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Источник: https://www.goal.com/en/news/messi-was-clearly-ahead-of-ronaldo-even-before-world-cup-win-insists-aguero/bltd380ee7ce26c9e3d
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Серхио Агуэро
Чемпионат мира по футболу
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