Агуэро заступился за форварда Лаутаро Мартинеса после критики фанатов

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро заступился за форварда национальной команды Лаутаро Мартинеса после того, как его раскритиковали после матча ЧМ-2022 с Австралией (2:1).

«По своему опыту знаю, что игроку лучше не зацикливаться на голах — чем меньше о них думаешь, тем лучше. Не забьет он — забьет кто-то другой. Лаутаро хорошо играет, он должен мыслить позитивно. Уверен, он ещё покажет себя на этом чемпионате мира», — цитирует TyC Sports экс-форвард.

Мартинес пока не отметился результативными действиями на ЧМ-2022.

9 декабря Аргентина сыграет с Нидерландами в четвертьфинале. Начало матча — в 22.00 мск.