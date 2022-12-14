Агуэро заявил, что Месси с каждым разом играет все лучше

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался об игре нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Он с каждым разом играет все лучше, и это невероятно. Мы немного испугались, когда в один из эпизодов он взялся за заднюю и приводящую мышцы. Не знаю, откуда у него столько сил», — приводит слова Агуэро La Nacion.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. В этом матче Месси открыл счет с пенальти.

18 декабря аргентинцы встретятся в финале с победителем матча Франция — Марокко.