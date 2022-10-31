Ахмедов считает, что при Карпине сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Карпин был сильным футболистом, а сейчас — отличный тренер. Знаю Карпина давно, он умеет делать боевитые команды. Уверен, если бы сборную России не отстранили, с Карпиным она бы вышла на ЧМ, а там пробилась бы в плей-офф», — приводит слова Ахмедова Sport24.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли санкции в отношении российской сборной и клубов, отстранив их от международных турниров.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует 18 ноября и завершится 20 декабря.