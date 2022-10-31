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Сегодня, 09:46

Ахмедов считает, что при Карпине сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2022

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Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Карпин был сильным футболистом, а сейчас — отличный тренер. Знаю Карпина давно, он умеет делать боевитые команды. Уверен, если бы сборную России не отстранили, с Карпиным она бы вышла на ЧМ, а там пробилась бы в плей-офф», — приводит слова Ахмедова Sport24.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли санкции в отношении российской сборной и клубов, отстранив их от международных турниров.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует 18 ноября и завершится 20 декабря.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-akhmedov-yesliby-sbornuyu-rossii-ne-otstranili-s-karpinym-onaby-vyshla-na-chm-a-tam-probilasby-v-pley-off
Валерий Карпин
Одил Ахмедов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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