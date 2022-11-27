Алан Ширер назвал Мбаппе суперзвездой после матча Франции с Данией

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Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер восхитился игрой нападающего Килиана Мбаппе в матче Франции против Дании (2:1) на ЧМ-2022. Футболист оформил дубль.
«В его игре я не вижу слабых сторон. Он суперзвезда и невероятно талантливый игрок. У него есть все: первое касание, техника, игра левой ногой и правой ногой, прыжок, умение завершать, умение забивать голы любого типа. У него нет слабостей. Франция смотрелась очень хорошо, особенно в нападении», — заявил Ширер в эфире BBC.
Команда Дидье Дешама набрала шесть очков после двух туров и возглавляет группу D. Французская сборная также стала первой командой с 2006 года, вышедшей в плей-офф чемпионата мира в ранге действующего победителя.
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Основные источники исследования