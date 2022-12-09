Алекс Сандру вернулся к тренировкам перед матчем против Хорватии

Защитник сборной Бразилии Алекс Сандру тренировался в обшей группе сборной Бразилии в четверг вечером во время закрытой тренировки, сообщает L'Equipe.

31-летний бразилец восстановился от травмы бедра, однако участие его в ближайшем матче находится под вопросом, поэтому Эдер Милитау вновь сыграет на правом фланге обороны, а Данилу — на левом.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Бразилией и Хорватией пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.