Кокорин о Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022: «Просто спасибо, что ты есть. Новый король футбола»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поздравил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

Сегодня, 18 декабря аргентинцы победили Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира в Катаре. Кокорин опубликовал совместную фотографию с Месси у себя в соцсетях.

«Спасибо просто, что ты есть. Новый король футбола», — написал Кокорин.

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. На турнире в Катаре 35-летний аргентинец забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи.