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26 ноября, 19:00

Мостовой о матче Аргентина — Мексика: «Опять аргентинцы будут молиться на Месси»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура группового турнира ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Мексики.

«Понятно, есть вероятность того, что Аргентина проиграет. Но в группе все закрутилось так, что и ничья может Аргентине не помочь. Саудовская Аравия сегодня проиграла Польше, а ведь разница мячей тоже будет считаться. Я могу сказать, что мексиканцы лучше саудовцев. Опять аргентинцы будут молиться на Месси, они уже 15 лет это делают. Он уже хочет сесть на лавочку и посмотреть, как без него Аргентина забивает 3-4 мяча, но опять вся надежда на него», — приводит слова Мостового в беседе «Газета.Ru».

Сборная Аргентины рискует досрочно лишиться шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира. Это произойдет, если южноамериканцы проиграют Мексике в матче второго тура группового этапа.

Игра между командами пройдет 26 ноября. Начало — в 22.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: «Газета.Ru»

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Аргентина 2
Мексика 0
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ИТБ1 (1.5)

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Ф1 (-1.5)

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2.60

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Александр Мостовой
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
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