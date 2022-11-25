Мостовой — о травме Неймара: «Его будет не хватать. В матче с Сербией он был движущей силой Бразилии»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» возможный пропуск нападающим Неймаром оставшихся матчей группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Неймара будет не хватать, потому что вчера в матче с Сербией он был движущей силой в игре Бразилии. Неприятно терять таких исполнителей, от которых много что зависит. Но мы знаем, что у Бразилии и так хорошая сборная, увидели это, когда начали выходить на замену, гоняли очень хорошую сборную Сербии», — сказал Мостовой «СЭ».

Планируется, что 30-летний футболист восстановится после травмы к плей-офф ЧМ-2022.

24 ноября Неймар получил травму в матче с Сербией (2:0). Бразильского футболиста заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем. Игрок повредил правую лодыжку. На бровке Неймар не смог сдержать слез, а также сразу снял бутсу и гетру, чтобы врачи осмотрели ногу. Позже медик сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что игрок вывихнул правую лодыжку.

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