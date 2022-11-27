Александр Стрепетов: «Матч Испании и Германии на ЧМ-2022 — это фактически плей-офф»

Футбольный эксперт Александр Стрепетов поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира-2022, в котором встретятся сборные Испании и Германии.

«Для Германии матч против испанцев — красная линия, игра уже не группового этапа, а фактически плей-офф. Ведь в случае неудачи — собирай чемоданы и домой. Для Испании игра тоже многое решает, они могут конкурентов со своего пути просто снести. Но для немцев — настоящий последний бой, в котором их устроит только победа, ну или ничья при определенных раскладах. Это будет захватывающая игра!», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании играет в группе E с Германией, Коста-Рикой и Японией. В первом матче Немцы сенсационно проиграли японцам (1:2). Испанцы в свою очередь разгромили сборную Коста-Рики (7:0). В случае поражения команда Ханса Флика может потерять все шансы на выход в плей-офф.

Матч Испания — Германия пройдет сегодня, 27 ноября, начало — 22.00 мск.