Тихонов: «Чемпионат мира-2022 — это не футбол. Пеле и Марадона — вот настоящий футбол»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, что думает о ЧМ-2022 в Катаре.

«На чемпионате мира-2022 меня не устраивает уровень судейства, порой он ужасный. С первого матча безобразие какое-то происходит. Также очень большой травматизм, много добавленных минут из-за того, что постоянно останавливается игра. Мало красивых индивидуальных проходов, где-то Месси 15-20 метров пройдет и все, его сбивают с ног. И то это редкий случай. Чемпионат мира-2022 — это не футбол. Пеле и Марадона — вот настоящий футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.