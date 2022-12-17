Александр Тихонов: «Хочу, чтобы ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, кого будет поддерживать в финале ЧМ-2022, где встретятся сборные Франции и Аргентины.

«Сама игра на этом чемпионате мира оставляет желать лучшего. Не скажу, что сборные показывают отличный футбол, но было много неожиданностей. В финале буду поддерживать аргентинцев. Хочу, чтобы чемпионом мира в этот раз стала сборная Аргентины», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.