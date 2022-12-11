Жулин — о вылете Португалии с ЧМ-2022: «Спокойно это воспринял, я больше Месси поддерживаю»

Заслуженный тренер России Александр Жулин расстроился из-за поражения сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

В 1/4 финала бразильцы уступили Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти), а Португалия проиграла Марокко (0:1).

«Расстроен вылетом бразильцев. У Бразилии хорошая команда, жалко, что так сложилось, но это футбол. Жаль ли мне португальцев? Я спокойно это воспринял, я больше Месси поддерживаю», — приводит слова Жулина ТАСС.

В 1/2 финала ЧМ-2022 сыграют Аргентина — Хорватия (13 декабря) и Франция — Марокко (14 декабря). Время начала матчей — в 22.00 мск.