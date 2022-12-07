Агент Сафонов — о Роналду: «Тренер Португалии дал понять, что он руководит командой»

Известный российский агент Алексей Сафонов прокомментировал то, что нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии (6:1).

37-летний игрок вышел на поле на 73-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

«Никакой проблемы вчера не произошло. Тренер Сантуш дал понять, что он руководит командой. И вообще, если убрать Месси из Аргентины, то ей конец», — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира в Катаре Португалия сыграет против Марокко. Встреча пройдет 10 декабря в 18.00 (мск).