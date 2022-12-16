Актер Севастьянов: «Мне понравилась сборная Марокко, но болею за Аргентину»

Севастьянов рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

Алексей Севастьянов, снимавшийся в фильмах «Брат», «Особенности национальной рыбалки», рассказал, кому симпатизирует на чемпионате мира.

«На чемпионате мира болею за Аргентину, также понравилась команда Марокко. Но за нее не болею, потому что государство этой страны решило поддержать оружием Украину. Как гражданину России мне это неприятно. А если говорить именно со спортивной точки зрения, то у марокканцев дисциплинированная команда, в успехе есть большая заслуга тренера. В целом чемпионат мира удался, сенсации мы видели. Было интересно», — приводит слова Севастьянова «РБ Спорт».

17 декабря сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 мск.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.