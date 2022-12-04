Аленичев считает, что сборная Японии может пройти в 1/4 финала чемпионата мира-2022

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает, что Япония сможет победить Хорватию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Со знаком плюс удивило то, что сборные Южной Кореи и Японии вышли в плей-офф, потому что выйти из таких сложных групп — это, конечно, для них феноменальный результат. Удивление со знаком минус — это вылеты сборных Бельгии и Германии, а также двух сильных южноамериканских команд — Мексики и Уругвая. Хорватам однозначно будет нелегко с японцами, может быть, на бумаге они и фавориты, но таковыми были и испанцы с немцами. Как показали игры, в матче может случиться все что угодно. Поэтому хорваты должны остерегаться, учитывая опыт сборных Германии и Испании. Японцы могут пройти, команда сейчас находится на хорошем эмоциональном подъеме, я думаю, что хорваты им по силам», — цитирует Аленичева ТАСС.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Японии вышла в плей-офф мирового первенства из группы E с первого места с 6 очками, победив Испанию и Германию с одинаковым результатом — 2:1.

В 1/8 финала турнира японцы встретятся с хорватами. Матч пройдет завтра, 5 декабря, начало — в 18.00 (мск).