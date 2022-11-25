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Сегодня, 18:37

Алиссон Бекер оценил значимость Ришарлисона для сборной Бразилии

Алина Савинова
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Вратарь сборной Бразилии Алиссон Бекер объяснил, почему Ришарлисон является важным игроком для национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Как в атаке, так и в обороне он много помогает и выкладывается на поле на благо команды. Я очень счастлив и горжусь им. Он забил два гола, и один из них фантастический. Это было потрясающе. Он отличный парень. Вы даете ему шанс, и он забивает. Вы бы видели его на тренировке. Ришарлисон забивает отовсюду и под самыми разными углами. Он невероятный игрок», — приводит Mirror слова Бекера.

Напомним, что Ришарлисон забил два гола в матче группы G чемпионата мира-2022 Бразилия — Сербия (2:0) и принес победу своей команде.

Бразильцы занимают 1-е место в своей группе (3 очка). 28 ноября национальная команда Бразилии встретится со Швейцарией. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/alisson-explains-richarlisons-importance-brazils-28584053
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
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