Алиссон прокомментировал ситуацию с госпитализацией Пеле

Вратарь сборной Бразилии Алиссон выразил слова поддержки Пеле после победы над Кореей (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Все знают, что со здоровьем Пеле не все хорошо. Он так много значит для нас, бразильцев, он так много значит для футбола. Это лишь маленькое сообщение от нашей команды, мы молимся, чтобы ему стало лучше. Мы вместе с ним, он не один. Он не будет наедине с собой в эту трудную минуту. Его семья не будет одна. Мы с ними до конца. Если мы сможем сразиться здесь, на ЧМ, выигрывать матчи для него и выиграть турнир для него — мы это сделаем», — приводит слова голкипера AS.

Пеле был госпитализирован в больницу Сан-Паулу 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.