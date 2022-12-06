Алиссон — о сборной Бразилии: «У нас много гениев как в основе, так и среди запасных»

Вратарь сборной Бразилии Алиссон прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира против Южной Кореи (4:1).

«У нас много гениев в команде, по-настоящему высококлассных игроков, как в основе, так и среди запасных. Те, кто выходят на замену, тоже делают разницу. Когда на поле Винисиус, Рафинья и Ришарлисон, а на 70-й минуте выходят Мартинелли и Антони, соперники должны говорить: «Ну что мы можем сделать?» — приводит слова голкипера официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в матче 1/4 финала турнира против Хорватии 9 декабря, начало — в18.00 мск.