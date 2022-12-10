Американский журналист умер во время матча Нидерланды — Аргентина

Американский журналист CBS Sports Грант Уол умер во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной. Об этом в соцсети сообщил его брат Эрик. Смерть журналиста подтвердила Федерация футбола США.

Уол внезапно потерял сознание в ложе для прессы на стадионе «Лусаил». Парамедики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего доставили в больницу. Брат журналиста рассказал, что Гранту сделали сердечно-легочную реанимацию, которая, впрочем, не помогла. Футбольный обозревать скончался утром 10 декабря в местной больнице, сообщило издание LA Times.

Гранту Уолу было 48 лет. Ранее он был арестован на стадионе в Катаре из-за футболки с радужными цветами, сообщает ABC News. Семья журналиста не верит в его естественную смерть.