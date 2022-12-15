Ананко назвал Мбаппе и Месси конкурентами в борьбе за звание лучшего футболиста мира

Девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко рассказал, что думает о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной. В составе французев выступает форвард Килиан Мбаппе, лидером аргентинцев является Лионель Месси.

«Мы видим: все-таки Мбаппе на сегодняшний день является конкурентом Месси на [звание] лучшего игрока мира. Но французы сильны, помимо индивидуальных качеств, командной игрой, посмотрите, как хорошо выглядят центральные защитники. Молчу про [Антуана] Гризманна — бегает по всему полю, подчищает, развивает атаки, в обороне участвует. Я думаю, что сильные стороны французов в командной игре, плюс индивидуальные качества», — цитирует Ананко ТАСС.

18 декабря состоится финальный матч ЧМ-2022, в котором сыграют Аргентина и Франция. Начало — в 18.00 мск.