Бышовец: «У Пепе всегда было такое желание победить, что иногда это переходило грань дозволенного»

Бывший главный тренер «Маритиму» Анатолий Бышовец поделился мнением о защитнике сборной Португалии Пепе.

«Пепе не был игроком основного состава. Увидеть футболиста и его перспективу очень тяжело. Но это можно проглядеть на тренировках, в быту, в отношениях с людьми. Пепе нужно было думать о семье, большой зарплаты у него не было, плюс он был очень целеустремленным. Самое главное, когда ты ставишь перед собой большую цель, она повышает высокий уровень ответственности. У Пепе всегда было такое желание победить, что иногда это переходило грань дозволенного. Он даже иногда бывал жестоким, хотя в быту он всегда был скромным человеком. В итоге все свои сильные качества он воплотил в жизнь, и я предполагал, что это игрок с большой перспективой.

Хочу подметить, что этот игрок всегда был благодарен. Когда в 2007 году он с «Реалом» приезжал к нам в Москву на турнир РЖД, все время хотел со мной встретиться, но не получалось. В итоге у нас был общий фуршет, на котором присутствовали все команды. Пепе увидел меня, подбежал, обнял и сказал: «Мистер, спасибо, вы мне дали шанс!» — цитирует Metaratings.ru слова российского тренера.

Бышовец и Пепе пересекались в «Маритиму» в сезоне-2003/04, после которого футболист перешел в «Порту».

На чемпионате мира-2022 защитник провел 2 матча группового этапа. Сегодня, 6 декабря, сборная Португалии сыграет со Швейцарией в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре.