Анчелотти не впечатлен чемпионатом мира в Катаре

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу ЧМ-2022, который проходит в Катаре. Он признался, что не особо впечатлен турниром.

«На данный момент я пока не могу назвать этот чемпионат мира великим», — цитирует Анчелотти Il Corriere dello Sport.

Сегодня, 9 декабря, в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграют Аргентина и Нидерланды, а Хорватия встретится с Бразилией.