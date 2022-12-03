Андрей Аршавин назвал главных фаворитов ЧМ-2022

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Фавориты, на мой взгляд, Бразилия и Франция. Честно, по результатам удивили Япония и Марокко

— Почему не назвали Аргентину в качестве фаворитов?

— Не знаю, мне кажется, победит Бразилия или Франция.

— Бразилия вчера проиграла Камеруну.

— И Франция проиграла. Все, кому не нужно было, проиграли.