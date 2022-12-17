Канчельскис: «Инфантино сказал, что ЧМ-2022 в Катаре — лучший в истории. На следующем скажет то же самое»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отрегировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что ЧМ-2022 в Катаре — лучший в истории.

«Инфантино сказал, что чемпионат мира в Катаре самый лучший за всю историю, но он что, должен назвать его самым худшим? По организации все говорят, что самый лучший ЧМ был в России, по всем параметрам. Да, по уровню футбола, может быть, нет, но по организации мы лучшие были. Как можно назвать катарскую организацию хорошей, когда футболисты базируются в Дубаи и Абу-Даби, а на самолете летают на игры? Если говорить про матчи, то на каждом ЧМ есть интересные встречи, но мы говорим про организацию, а с ней в Катаре есть проблемы. Конечно, Инфантино как президент будет говорить, что все отлично, все самое лучшее, но на следующем чемпионате мира он скажет то же самое. Да, тут все красиво, но нет таких условий, которые предоставляли мы всем командам», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

По завершению ЧМ-2018 в России Инфантино также заявил, что этот турнир стал лучшим в истории мировых первенств.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится завтра, 18 декабря. В финале турнира сыграют сборные Франции и Аргентины, начало матча — 18.00 мск.