Кобелев: «Франция — фаворит финала? Вы видели скамейку сборной Аргентины?»

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022, где встретятся сборные Аргентины и Франции.

«У каждой команды есть лидер: у Франции — Мбаппе, у Аргентины — Месси. Конечно, вокруг них другие футболисты, и нельзя сказать, что только от двоих все зависит. Обе команды ровно прошли чемпионат, заслуженно оказались в финале. Но финал — такая вещь, может случиться что угодно. Франция — фаворит в матче? А вы видели, какие ребята сидят на скамейке Аргентины? Там Дибала, Ди Мария, Лаутаро Мартинес — игроки «Ромы», «ПСЖ», «Интера». О чем мы говорим? Поэтому шансы команд — равные. И даже сложно представить, как будет построена игра», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2022 18 декабря, начало — 18.00 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция