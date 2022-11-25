Англия и США не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022

Англия и США не забили голов в первом тайме матча второго тура группы В чемпионата мира-2022.

Команды в первые 45 минут нанесли по одному удару в створ ворот.

Отметим, что Англия ни разу не обыгрывала США в официальных матчах.