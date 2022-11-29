Англия — седьмая сборная, которая достигла отметки в 100 голов на ЧМ

Сборная Англии разгромила команду Уэльса в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 3:0.

Англия стала седьмой сборной в истории, которая достигла отметки в 100 голов на ЧМ.

Полный список

1. Бразилия — 232 гола

2. Германия — 228

3. Аргентина — 140

4. Италия — 128

5. Франция — 126

6. Испания — 107

7. Англия — 100