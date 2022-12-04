Англия — Сенегал: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Англии и Сенегала объявили стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2022.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Фоден.

Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло, Сисс, Б. Менди, Дьятта, Ндиай, Сарр, Диа.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.