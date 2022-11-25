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25 ноября, 23:52

Англия и США сыграли нулевую ничью на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Англия — США — 0:0.
Фото AFP
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Сборные Англии и США сыграли вничью в матче второго тура группы В чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 0:0.

За весь матч Англия нанесла три удара в створ ворот, США — один. Также на счету американцев всего 10 ударов по воротам, у англичан— восемь.

Отметим, что Англия ни разу не обыгрывала США в официальных матчах. Команды встречались друг с другом дважды на чемпионатах мира (1950, 2010) — один матч выиграла сборная США, второй закончился вничью.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
0:0
США

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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Зенит
Спартак

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28%

1.58

ТБ 2.5

27%

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Испания
Германия

П1

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ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
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