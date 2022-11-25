25 ноября, 21:19
Сборные Англии и США объявили стартовые составы команд на матч второго тура чемпионата мира-2022 в Катаре.
Сборная США: Тернер, Дест, Циммерман, Рам, Робинсон, Адамс, Муса, МакКенни, Райт, Уиа, Пулишич.
Сборная Англии: Пикфорд, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Кейн, Стерлинг.
Начало матча в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования