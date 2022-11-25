Англия — США: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Англии и США объявили стартовые составы команд на матч второго тура чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сборная США: Тернер, Дест, Циммерман, Рам, Робинсон, Адамс, Муса, МакКенни, Райт, Уиа, Пулишич.

Сборная Англии: Пикфорд, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Кейн, Стерлинг.

Начало матча в 22.00 по московскому времени.