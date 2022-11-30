Англия установила свой рекорд по голам на групповом этапе чемпионата мира

Сборная Англии обыграла команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 3:0.

Англия выиграла группу на чемпионате мира впервые с 2006 года, установив свой рекорд по голам на групповом этапе ЧМ (9).

Благодаря победе англичане набрали семь очков и с первого места вышли в 1/8 финала чемпионата мира. В первом раунде плей-офф сборная Англии встретится с командой Сенегала.