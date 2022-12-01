Пэдди Пимблетт объяснил, почему не поддерживает сборную Англии по футболу

Английский боец UFC объяснил, почему не поддерживает национальную сборную на ЧМ-2022

Уроженец Ливерпуля, проспект UFC Пэдди Пимблетт (19-3) сообщил, что скаузеры не поддерживают сборную Англии в международных турнирах.

«Я не слежу за международным футболом. Меня он не волнует, это навредило премьер-лиге, — сказал Пимблетт в подкасте Pub Talk. — Скаузеры не увлекаются международным футболом. Мы не понимаем, почему мы должны стоять рука об руку с фанатами, которые все время поют «Always the victims» и о 97 погибших [трагедия на «Хиллсборо»].

Это отвратительно. Почему мы должны поддерживать Англию? Я видел видео, где болельщики сборной Англии поют: «Мы ненавидим скаузеров». Так почему мы должны поддерживать Англию?»

Пимблетт следующий бой проведет против Джареда Гордона (19-5) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.