Жена Малкина — о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Хорватии гуляет. Мяу»

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова прокомментировала победу Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Бразилия плачет вместе с Неймаром. Хорватия гуляет и пьет за Доминика Ливаковича. Впереди полуфинал. Мяу», — написала Кастерова в своем Telegram-канале.

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, который начнется в 22.00 мск.