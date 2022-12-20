Шунин назвал голкипера сборной Марокко главным открытием ЧМ-2022

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился впечатлениями от игры голкипера сборной Марокко Яссина Буну на ЧМ-2022.

— Главное открытие ЧМ среди ваших коллег — вратарь Марокко. Согласны?

— Все по делу. Я считаю, что не только Яссин Буну, а вообще сборная Марокко стала главным открытием этого чемпионата, потому что они прошли максимально далеко. Буну показался мне очень высоким, я даже погуглил его рост. Оказалось, что я чуть выше. Но есть ощущение, что в воротах он настолько большой, что сложно в него не попасть — он очень много выручал свою сборную в Катаре. Что касается стиля, то он играет высоко, выдвигается за линию штрафной и действует как защитник. Это непросто, но у него хорошо получается играть ногами и страховать своих защитников, — цитирует Шунина Sport24.