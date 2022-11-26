Антони пропустил две тренировки Бразилии. У него симптомы гриппа

26 ноября, 20:40
Полузащитник сборной Бразилии Антони второй день подряд не участвует в закрытой тренировке команды.
По данным Globo Esporte, 22-летний игрок плохо себя чувствует, у него была рвота. Он находится в отеле, где остановилась Бразилия. У бразильца симптомы гриппа, но он не изолирован от национальной команды.
В первом туре ЧМ-2022 Антони появился на поле во втором тайме матча с Сербией (2:0). Он не отметился результативными действиями.
28 ноября Бразилия во втором туре чемпионата мира в Катаре сыграет со сборной Швейцарии. Начало — в 19.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования