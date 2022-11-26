Антони пропустил две тренировки Бразилии. У него симптомы гриппа

Полузащитник сборной Бразилии Антони второй день подряд не участвует в закрытой тренировке команды.

По данным Globo Esporte, 22-летний игрок плохо себя чувствует, у него была рвота. Он находится в отеле, где остановилась Бразилия. У бразильца симптомы гриппа, но он не изолирован от национальной команды.

В первом туре ЧМ-2022 Антони появился на поле во втором тайме матча с Сербией (2:0). Он не отметился результативными действиями.

28 ноября Бразилия во втором туре чемпионата мира в Катаре сыграет со сборной Швейцарии. Начало — в 19.00 мск.