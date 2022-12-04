Аргентина — Австралия: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Аргентины победили команду Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Встреча 1/8 финала, прошедшая на стадионе «Ахмед бин Али», завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

В составе победителей отличились Лионель Месси и Хулиан Альварес. В конце второго тайма мяч в свои ворота срезал аргентинец Энцо Фернандес.

Видеобзор матча ЧМ-2022 Аргентина — Австралия

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел свой 1000-й матч в профессиональной карьере.

В 1/4 финала сборная Аргентины 9 декабря встретится с командой Нидерландов.