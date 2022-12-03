Аргентина — Австралия: Альварес забил после ошибки голкипера австралийцев

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес забил на 57-й минуте матча с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022 — 2:0.

Голкипер австралийцев Мэтью Райан совершил ошибку в своей штрафной. Он сделал неточный пас вперед, который перехватил Альварес и удвоил преимущество Аргентины.