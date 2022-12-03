Аргентина — Австралия: австралийцы сократили отставание

Полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин забил на 77-й минуте матча с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ-2022 — 1:2.

Гудвин нанес удар из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от Энцо Фернандеса и оказался в сетке.

Это первый удар Австралии в створ ворот Аргентины в матче.