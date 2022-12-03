Месси впервые забил в плей-офф чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на 35-й минуте открыл счет в матче с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022 — 1:0.

Месси оказался свободен в штрафной и Николас Отаменди отдал ему пас, после чего Лионель отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Для 35-летнего футболиста это первый гол в плей-офф чемпионата мира. Ранее Месси забивал за Аргентину только на групповых этапах ЧМ.